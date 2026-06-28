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        Konya'da Granfondo Yol Bisiklet Yarışı tamamlandı

        2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 565 amatör ve profesyonel bisikletçiyi aynı parkurda buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Konya'da Granfondo Yol Bisiklet Yarışı tamamlandı

        2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 565 amatör ve profesyonel bisikletçiyi aynı parkurda buluşturdu.

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, startı kent merkezindeki Meram Bağları'nda verilen yarışta sporcular iki farklı parkurda pedal çevirerek Konya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkur ile 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkurda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri, Meram Bağları'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

        Dereceye giren sporculara başarı ödüllerini veren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, tören sonrası yaptığı açıklamada, Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmesinden sonra bisiklet alanındaki organizasyonları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti.

        Yarışmaya ilişkin bilgi veren Koru, "Granfondo'yu Konya'da ilk kez icra ediyoruz. 4 farklı ülkeden, 42 farklı şehirden 565 sporcumuz bugün şehrimizin belli bölgelerinde pedal çevirdiler, çok büyük bir coşku var. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        "Kısa Parkur Kadınlar"da Zale Karakaş birinci, Burcu Kaya ikinci, Buket Demirci de üçüncü oldu.

        "Kısa Parkur Erkekler"de Şevket Özer birinci olurken, ikinciliği Murat Uslu, üçüncülüğü ise Muhammed Masum Kaya kazandı.

        "Uzun Parkur Erkekler"de birinci Gökhan Uzuntaş, ikinci Ataman Şekerci, üçüncü Demir İnedi oldu.

        "Uzun Parkur Kadınlar"da birinciliği Aylin Yüce, ikinciliği Şeniz Pamuk, üçüncülüğü Züleyha Dikbaş elde etti.

        "14-17 yaş arası Genç Erkekler" kategorisinde birinciliğe Ahmet Fatih Gül, ikinciliğe Efe Eken ve üçüncülüğe Eymen Dinler ulaştı.

        Ayrıca "Paralimpik" kategorisinde, Selim Gözber birinci olurken, Ali Kırbaş ikinci, Selman Öksüz de üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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