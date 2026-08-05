Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "İhracat Koçluğu" ile firmalar dış ticarete adım attı

        Konya'da "İhracat Koçluğu" ile firmalar dış ticarete adım attı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Dış Ticaret Merkezi'nin "İhracat Koçluğu" desteğiyle KOBİ'lerin dış pazarlara açılması hız kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Konya'da "İhracat Koçluğu" ile firmalar dış ticarete adım attı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Dış Ticaret Merkezi'nin "İhracat Koçluğu" desteğiyle KOBİ'lerin dış pazarlara açılması hız kazanıyor.

        KTO Dış Ticaret Merkezi, pazarlama ve mevzuat süreçlerinde zorlanan sanayicilere verdiği destekle kent ve ülke ekonomisine katma değer kazandırıyor.

        Merkezin uyguladığı "İhracat Koçluğu" modeli, yalnızca teknik bilgi aktarmakla kalmayıp sanayicilerin ihracata yönelik çekincelerini azaltıyor.

        Kentte yürütülen dış ticareti geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinin sonuçları, Konya'nın ihracat rakamlarına da yansıyor.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Konya, temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 357 milyon 520 bin dolar ihracat gerçekleştirerek aylık bazda tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

        - Merkez 600 firmaya dış ticaret rehberliği sağladı

        KTO Dış Ticaret Merkezi Müdürü Ferit Meriç, AA muhabirine firmalara hedef pazar ve müşteri tespiti hizmeti sunduklarını söyledi.

        Şirketlerin ihracat süreçlerini kolaylaştırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Meriç, "2019'dan bu yana çeşitli hizmet kalemlerinde 600 firmaya hizmet sağladık. Bu firmalarımızın bazısı yurt dışı müşteri danışmanlığı, bazısı da hedef pazar danışmanlığı hizmeti aldı. Kimisi de İhracat Koçluğu hizmetlerimizden faydalanarak ilk ihracatını bizimle yaptı." diye konuştu.

        - "Kendi kabuğumuzdan çıktık, dış dünyaya açıldık"

        Merkezde aldığı danışmanlık ve eğitim desteğiyle ilk ihracatını yapan iş insanı Mustafa Yörük ise Konya sanayisinin yüksek üretim kalitesine rağmen pazarlama ve prosedür alanında yaşadığı eksikliklere dikkati çekti.

        Ağır vasıta yedek parça imalatı yapan Yörük, "İhracat Koçluğu eğitimi sayesinde ödeme şartlarından malzeme hazırlığına kadar tüm detayları öğrendik. Balık yemeyi değil balık tutmayı öğrettiler. Aldığımız danışmanlık sonrası İtalya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracata başladık." diye konuştu.

        Babasından devraldığı imalat tecrübesini mühendislik kimliğiyle birleştiren Ferhat Ekti de dış pazara açılma kararıyla kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurguladı.

        Farklı alanlarda ağır vasıta parçaları ürettiklerine değinen Ekti, "Bu yıl üçüncü ihracatımızı yaptık. Arap ülkelerinden daha çok talep var. Kendi kabuğumuzdan çıktık, dış dünyaya açıldık. Sonra da talepler daha yoğun gelmeye başladı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Seydişehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Seydişehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya geldi
        Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya geldi
        Srebrenitsa'dan yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Konya'da
        Srebrenitsa'dan yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Konya'da
        Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya ulaştı
        Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya ulaştı
        Konya'da jandarmadan 47 uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
        Konya'da jandarmadan 47 uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama