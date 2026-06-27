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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı

        Konya merkezli silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı

        Konya merkezli silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.


        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Beyşehir KOM Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında 274 piyade tüfeği namlusu, 1 av tüfeği, 360 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, zanlılardan biri serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi.

        - 5 ilde operasyon

        Ayrıca Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince 6136 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen 2 ara yakalamada, 1 tabanca, 3 namlu, 26 tabanca parçası, 11 şarjör, 705 fişek, 8 tüfek ve 17 tüfek parçası ele geçirildi.

        Çalışma kapsamında Konya, Burdur, Afyonkarahisar, Kayseri ve Muş'ta 12 şüpheli yakalandı.

        Belirlenen 10 ikamet ve 6 iş yerinde yapılan aramada 37 sikke, tarihi eser niteliğinde 3 obje, 1 el dedektörü, 108 havai fişek, 28 av tüfeği namlusu, 2 tüfek, 4 bin 475 av tüfeği fişeği ve 50 kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

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