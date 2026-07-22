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        Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarptı.


        Kemaliye Mahallesi 138252 Sokak'ta Beytullah K. idaresindeki 34 JT 0331 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.


        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İki iş yeri ve üç otomobilde hasar meydana geldi.


        Sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

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