Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Habibe Y. idaresindeki 42 AIM 580 plakalı otomobil, Süleymanşah Caddesi'ndeki kavşakta Mustafa A'nın kullandığı 41 AZZ 552 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa A, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.