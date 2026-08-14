Konya'da PantoTECH Projesi kapsamında sistem devreye alındı

Konya'da PantoTECH Projesi kapsamında pantograf ve katener izleme sistemi devreye alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility kapsamında desteklenen ve Konya'da pilot olarak uygulanacak PantoTECH Projesi ile raylı sistemlerde bakım süreçlerinin veriye dayalı, önleyici ve kestirimci bir anlayışla yürütülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, raylı sistemlerde teknolojik ve yenilikçi uygulamaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Konya’nın raylı sistem altyapısını yalnızca yeni hatlarla değil, dijital teknolojiler ve akıllı bakım uygulamalarıyla da güçlendirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

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"Raylı sistemlerimizde işletme güvenliğini, verimliliği ve hizmet kalitesini artıracak teknolojileri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. PantoTECH Projesi de bu anlayışımızın önemli bir örneği. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bu projeyle raylı sistemlerimizin bakım süreçlerini sahadan elde edilen gerçek verilerle daha etkin şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. PantoTECH Projesi'nin şehrimizde başarıyla uygulanması, hem hemşehrilerimize sunduğumuz toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesine hem de Konya'nın uluslararası alandaki konumuna katkı sağlayacak. Konya'mızı raylı sistemlerde teknolojiyi üreten, uygulayan ve örnek gösterilen şehirlerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."