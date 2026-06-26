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        Konya'da polisten kaçan plakasız motosikletin sürücüsü tıra çarparak yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, tıra arkadan çarparak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Konya'da polisten kaçan plakasız motosikletin sürücüsü tıra çarparak yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, tıra arkadan çarparak yaralandı.

        Beyşehir Sanayi Sitesi Mezarlık Mevkisi yakınlarında polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosikletin sürücüsü M.V.T. (16) kaçmaya başladı.

        M.V.T'inin kullandığı motosiklet, İ.Ö. idaresindeki tıra çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.V.T, yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezideki başka bir hastaneye sevk edildi.

        Polis ekipleri, sürücü M.V.T'ye "plakasız ve tescilsiz araç kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "dur" ihtarına uymamak ve "kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından toplam 91 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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