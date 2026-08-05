Konya'da ruhsatsız tabanca operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da 236 ruhsatsız tabanca ile 15 fişeğin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik çalışma yürüttü.



Çalışma kapsamında bir kamyonette yapılan aramada, 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Silahlar üzerinde yapılan çalışmalarda parmak izi tespiti yapılan başka bir şüphelinin de ikametinde arama yapıldı. Aramada, ele geçirilen ruhsatsız tabancaların seri numaralarının devamı olan 8 ruhsatsız tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Diğer şüphelinin cumhuriyet savcılığındaki işlemleri devam ediyor.

