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        Konya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Konya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin dört kuyumcuya sahte olduğu değerlendirilen altınları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Kimlikleri belirlenen U.M.A. ve S.A. yakalandı.

        Üzerlerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 43 adet 1 gramlık altın ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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