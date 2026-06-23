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        Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Aydın'dan Sivas'a giden 58 AHL 868 plakalı yolcu otobüsü, Konya - Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, yol kenarında aracı durdurarak 21 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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