Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Konya'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Aydın'dan Sivas'a giden 58 AHL 868 plakalı yolcu otobüsü, Konya - Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, yol kenarında aracı durdurarak 21 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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