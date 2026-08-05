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        Konya'da SOBE'nin yıl sonu programı yapıldı

        Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)'nin yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Konya'da SOBE'nin yıl sonu programı yapıldı

        Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)'nin yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, SOBE'de eğitim gören otizmli öğrenciler gösteri yaptı.


        Etkinliğe il protokolünün yanı sıra öğrenci velileri katıldı.


        Program, SOBE Otizm Spor Oyunları'nda birinci olan öğrencilere plaket verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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