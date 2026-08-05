Konya'da SOBE'nin yıl sonu programı yapıldı

Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)'nin yıl sonu programı gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, SOBE'de eğitim gören otizmli öğrenciler gösteri yaptı. Etkinliğe il protokolünün yanı sıra öğrenci velileri katıldı. Program, SOBE Otizm Spor Oyunları'nda birinci olan öğrencilere plaket verilmesiyle sona erdi.

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