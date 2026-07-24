Konya'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi. Sevindik Mahallesi'nde A.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktörden düşen Şerife Gök (71) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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