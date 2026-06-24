Konya'da "Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu" yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde "Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu" gerçekleştirildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklular'ın Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan tarih yolculuğunda yalnızca güçlü bir devlet kurmakla kalmadığını, siyaset anlayışıyla ve ilim hayatıyla Türk İslam medeniyetine yön verdiğini dile getirdi.



Uzbaş, bu büyük mirasın kalbinin Konya'da attığını belirterek, "Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 20 yıla yayılan bir ilim yolculuğu olacak Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklularda siyaset, diplomasi ve istihbarat temasıyla başlayan bu serüvenin Selçuklu devlet aklının derinliğini daha iyi kavramamıza vesile olacağına ve Selçuklu araştırmalarına yeni ufuk kazandıracağına yürekten inanıyorum." dedi.



KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ ve NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan da konuşmalarında sempozyumun içeriğine ilişkin bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu'nun açılış oturumu gerçekleştirildi.



Alanında uzman akademisyenler, ilgili başlıklarda bilgi ve birikimlerini paylaştı.

