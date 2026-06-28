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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 15 bin 783 sentetik ecza hap, 17 bin 843 ecstasy hap, 8 captagon hap, 1,2 gram metamfetamin, 5,1 gram kokain, 6,13 gram sentetik kannabinoid, 1300 gram ADB-Butinaca maddesi ile 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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