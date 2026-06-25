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        Konya'dan kısa kısa

        Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Konya'dan kısa kısa

        Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi.

        Okulun konferans salonundaki etkinlikte 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Gülşen Özdoğan koordinesinde hazırladıkları üç ayrı tiyatro oyununu sahneledi.

        Tiyatro gösterisini izleyen aileler, eğlenceli anlar yaşadı.

        Etkinliğin ardından veliler, öğretmen ve minik öğrencileri tebrik etti.




        - İl Kültür ve Turizm Müdürü Fidan, Seydişehir'de incelemede bulundu

        Konya Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Seydişehir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Fidan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Seydişehir doğa turizmi açısından önemli avantajlara sahip. İlçemizin gelecekte doğa turizminden aldığı pay daha da artacak." ifadesini kullandı.




        - Derebucak'ta tatbikat yapıldı

        Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz'un da takip ettiği tatbikat, mağarada meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan yaralıların kurtarılması senaryosu başarıyla uygulandı.

        Olay yerine sevk edilen ekipler, zorlu mağara ve arazi koşullarında koordineli şekilde hareket ederek yaralılara ulaştı ve güvenli şekilde tahliyelerini gerçekleştirdi.

        Tatbikata, 52 UMKE ve 20 AFAD personeli olmak üzere 70'in üzerinde görevli katıldı.




        - Beyşehir'de aşevi binasının temeli atıldı

        Beyşehir ilçesinde ihtiyaç sahipleri için aşevi binasının temelinin atıldığı bildirildi.

        Göl Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, temeli atılan aşevinin ihtiyaç sahiplerine daha etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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