Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 929. yılı kutlandı

Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 929. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Alaaddin Camisi yerleşkesindeki Sultanlar Türbesi avlusunda gerçekleştirilen Darülmülk kutlamaları ve anma programı, türbede temsili saygı nöbeti ve Toyga çorbası ikramıyla başladı.



Vali İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, Konya'yı anlatmanın zamanın ötesine geçmek olduğunu söyledi.



İnsanlığın yerleşik hayata, tarıma ve toplumsal yaşama geçtiği Çatalhöyük'te başlayan muhteşem hikayenin, asırlar sonra bir devlet nizamına dönüştüğünü ifade eden Akın, "1097 yılında Selçuklu Devleti'ne başşehir olan Konya, iki asrı aşkın bir süre bilimin, sanatın, mimarinin, ticaretin ve devlet yönetiminin de merkezi olmuştur." dedi.



Akın, Selçuklu'nun asil sembolü çift başlı kartalının Konya'nın ruhunu ve ülküsünü temsil ettiğini belirtti.



Bu kutlamaları geçmişten bugünle buluşan bir medeniyet şöleni olarak gördüğünü aktaran Akın, "Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan her başarı, şehrimizin uluslararası alandaki itibarını da güçlendirmektedir. Bu vesileyle Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ediyor, bu önemli vazifenin şehrimize, ülkemize ve Dünya Belediyeler Birliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Murat Koru da Konya'nın geçmişiyle bugünü, hikmetle irfanı, ilimle sanatı, devlet aklıyla gönül dilini oluşturan bir medeniyetin merkezi olduğunu aktardı.



Büyük bir medeniyetin sönmeyen ışığına tanıklık ettiklerini anlatan Koru, "1097 yılında Selçuklu Devleti'ne başşehir olan Konya, iki asrı aşkın bir zaman boyunca ilmin, sanatın, mimarinin, düşüncenin ve devlet yönetiminin merkezi oldu. Konya'nın, Darülmülk ünvanına layık olması da işte bu sebepledir. Darülmülk, adaletin hüküm sürdüğü, ilmin değer gördüğü, sanatın incelikle işlendiği ve insanın şehrin merkezinde yer aldığı bir medeniyettir." şeklinde konuştu.



Koru, Büyükşehir Belediyesi olarak bu aziz şehre hizmet ederken her zaman büyük sorumlulukla hareket etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.



Şehrin tarihi merkezini ihya ederken ecdattan kalan eserleri yeniden ayağa kaldırdıklarını, Konya'nın kadim kimliğini geleceğe taşırken yalnızca binaları onarmayıp bir milletin hafızasını da diri tuttuklarını belirten Koru, "Bizim görevimiz, Sultan Alaaddin'in, Kılıçarslan'ın, Mevlana'nın ve bu topraklara mührünü vuran nice gönül ve devlet insanının emanetini korumak, bu emaneti çocuklarımıza çok daha güçlü şekilde bırakmaktır." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "Nevbe Merasimi" icra edildi. Program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

