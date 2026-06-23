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        Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Yeşil-beyazlıların, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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