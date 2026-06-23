Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlıların, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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