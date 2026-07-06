Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi

        Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi

        Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi

        Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali tamamlandı.


        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "25 farklı ilden 165 bisikletseveri ilçemizde ağırladık. Festival süresi boyunca 150 km pedallandı ve Seydişehir’imizin tarihi ve doğal güzelliklerine şahit oldu." ifadesini kullandı.

        Ustaoğlu, gelecek yıllarda ilçemizin turizm değeri taşıyan tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Sahte tatil rezervasyonlarına dikkat: "En büyük tuzak IBAN'a ödeme"
        Sahte tatil rezervasyonlarına dikkat: "En büyük tuzak IBAN'a ödeme"
        Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Karapınar'ın lavanta bahçesi doğa severlerin uğrak noktası oldu
        Karapınar'ın lavanta bahçesi doğa severlerin uğrak noktası oldu
        Havuz kaynaklı enfeksiyonlara dikkat
        Havuz kaynaklı enfeksiyonlara dikkat
        Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde 'kayyum'lu başlangıç
        Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde 'kayyum'lu başlangıç
        Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
        Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı