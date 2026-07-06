Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi
Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali tamamlandı.
Giriş: 06.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali tamamlandı.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "25 farklı ilden 165 bisikletseveri ilçemizde ağırladık. Festival süresi boyunca 150 km pedallandı ve Seydişehir’imizin tarihi ve doğal güzelliklerine şahit oldu." ifadesini kullandı.
Ustaoğlu, gelecek yıllarda ilçemizin turizm değeri taşıyan tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.
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