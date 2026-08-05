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        Seydişehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Seydişehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gevrekli Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.​​​​​​​

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