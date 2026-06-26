Seydişehir'de hava ambulansı felç geçiren hasta için havalandı
Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Giriş: 26.06.2026 - 17:31 Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Çantalı, burada yapılan kontrollerde felç geçirdiği anlaşıldı.
Çantalı, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya sevk edildi.
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