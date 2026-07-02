Seydişehir'de kayıp başvurusunda bulunulan kadın için arama çalışması başlatıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Firdevs Üner için arama çalışması başlatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Firdevs Üner için arama çalışması başlatıldı.
Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Üner, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Şehir Gediği olarak bilinen dağlık bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.
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