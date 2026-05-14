Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir ilçesinde öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.



Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile ilçedeki iki okulun öğrenci ve öğretmenleri Eski Demirciler Sanayi Bölgesi'ndeki alana erik, badem ve kayısı fidanı dikti.



Ustaoğlu, doğaya sahip çıkan, üretmenin ve paylaşmanın önemini bilen nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



- Seydişehir'de konser



Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Konya Öğretmen Akademileri" projesinin 4. dönem etkinlikleri kapsamında Seydişehir'de görev yapan müzik öğretmenleri, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde konser verdi.



Farklı müzik türlerinden oluşan repertuvar, katılımcılar tarafından beğenildi.



- Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi



Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersine katıldı.



Merkez İlkokulu 3- D sınıfı ziyaret eden Ustaoğlu, "Yerel Yönetimler" konusunu öğrencilerle işledi.



Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları anlatan Ustaoğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



