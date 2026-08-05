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        Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi binasında çalışmalar sürüyor

        Konya'da Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi binasında çalışmalar sürüyor

        Konya'da Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, inşaat çalışmaları süren Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi binasında incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Tamamlandığında bölgedeki liseli öğrencilerimizin uğrak yeri haline gelecek. Gençlerimizin hem eğitim döneminde ve yaz tatilinde derslerine katkı sunacağımız hem de diğer etkinlikleri yapacakları önemli bir alana şehrimiz kavuşmuş olacak. Merhum Talha Bayrakçı kardeşimizin ismini taşıyan Lise Medeniyet Akademimizi inşallah yıl sonu itibariyle tamamlayarak Bosna Hersek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

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