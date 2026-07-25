Tekstil atıkları kadınların ellerinde yeniden değer kazanıyor

MELİKE KESKİN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün derneklere yönelik destek programı kapsamında hayata geçirilen "Hünerli Eller'de Tekstil Atıklarının Sanata Geri Dönüşümü" projesiyle hem tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor hem de kadınlar meslek sahibi oluyor.



İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yenidoğan Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (YENDER) tarafından hazırlanan "Hünerli Eller'de Tekstil Atıklarının Sanata Geri Dönüşümü Projesi", İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destek almaya hak kazandı.



Proje kapsamında mahallede kurulan tekstil atölyesinde 24 ev hanımına Beyşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ocak ayından bu yana dikiş eğitimi veriliyor. Eğitimlerini ilerleten kadınlar tekstil atıklarından pijama ve iç giyim ürünleri üretiyor. Eğitim alan 24 kursiyerden 10'u üretime geçti.



Eğitim alan kadınlar, tekstil atıklarından ürettikleri ürünlerle hem çevreye hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.



- "Eylül ayında inşallah seri üretime geçmeyi planlıyoruz"



Proje sorumlusu Emine İlyas, AA muhabirine, projenin mahalle halkı, dernek yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.



Bu çerçevede YENDER tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan atölyede 24 kursiyerin eğitime başladığını ifade eden İlyas, "Eğitimlerimiz ocak ayında başladı ve hala devam ediyor. Eylül ayında inşallah seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Aslında burada yapmak istediğimiz, hanımefendilerin hem istihdam edilmesi hem de bu istihdam sürecinde tekstil atıklarının geri dönüşümünü sağlamak. Aslında geri dönüşüm değil 'ileri dönüşümünü' sağlamak." ifadelerini kullandı.



Geri dönüşümün çevreye ve ülke ekonomisine katkısının önemine işaret eden İlyas, şunları kaydetti:



"Ecdadımız hiçbir şeyi atmamış, her şeyi değerlendirmiş. Kıyafetlerden yerine göre ip yapıp, kilim dokunmuş ya da herhangi bir kıyafet atılacakken onunla farklı materyaller geliştirilmiş. Biz bu projeyle aslında bunu hedefledik. Bunu yaparken elimizdeki bütün tekstil atıklarını değerlendirip belki atılacak bir kumaş parçasından bir kilim dokumak gibi ya da o kumaş parçasından sanat ürünü, yeni bir ürün elde etmek gibi ekonomiye katkı sağlayacak geri dönüşümleri sağlamaya çalışıyoruz."



Atölyenin faaliyete geçmesiyle mahallede hayat akışının değiştiğini söyleyen İlyas, "Proje ile hanımefendilere her gün işe gelebilecekleri, çalışabilecekleri, üretim yapabilecekleri bir alan açılmış oldu. İnşallah bunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Ev ekonomilerine de katkı sağlayacakları güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



YENDER Başkanı Hasan Kaymakçı da mahalleyi kalkındırarak kente göçü önlemek için böyle bir proje başlattıklarını anlattı.



Projenin büyümesini ve bölge insanına daha çok kaynak sağlamasını hedeflediklerini belirten Kaymakçı, "İnşallah ev hanımlarının aile bütçesine bir katma değer olacağını düşünüyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah seri üretime geçeceğiz. Kursiyerlerimiz burada çok güzel şeyler kazandı. Ev ekonomisine, ülke ekonomisine birtakım kazanımlar sağlanacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



- "Burada atıklardan çocuklarımıza ve kendimize bir şeyler dikmeyi, yapmayı öğrendik"



Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Şerife Karahan da "üretiyor" olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Karahan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek "Burada atıklardan çocuklarımıza ve kendimize bir şeyler dikmeyi, yapmayı öğrendik. Makine kullanmayı da öğrendiğimiz için ileride inşallah seri üretime de geçip evimize daha fazla katkıda bulunacağız. Birbirimize destek olarak ekip ruhu ile daha güzel şeyler yapabileceğimizi öğrendik." dedi.

