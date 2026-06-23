Türkiye Gençlik Savunuculuk Forumu yarın başlıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye Gençlik Savunuculuk Forumu'na ev sahipliği yapacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye Gençlik Savunuculuk Forumu'na ev sahipliği yapacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal İnovasyon Ajansı'nın paydaşları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Savunuculuk Forumu, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen "Speak Up Youth" projesi çerçevesinde, 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin yedi bölgesinden ve proje ortağı ülkelerden gelecek 18-30 yaş aralığındaki 49 genç, altı gün boyunca gençlik katılımı, savunuculuk ve politika geliştirme alanlarında yoğun bir öğrenme ve deneyim paylaşımı sürecine katılacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.