Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Türkiye üzerinden göç eden 169 su kuş türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda görüldü

        Türkiye üzerinden göç eden 169 su kuş türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda görüldü

        SAVAŞ GÜLER - Türkiye'nin coğrafi konumu ve sulak alan çeşitliliği dolayısıyla ülke üzerinden göç eden 169 su kuşu türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Türkiye üzerinden göç eden 169 su kuş türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda görüldü

        SAVAŞ GÜLER - Türkiye'nin coğrafi konumu ve sulak alan çeşitliliği dolayısıyla ülke üzerinden göç eden 169 su kuşu türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda gözlemlendi.


        Su kuşlarının popülasyon değişimlerini izlemek ve sulak alanların önemini belirlemek amacıyla ülke genelinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) yapılıyor.

        Bu sayımlar, sulak alanlarda konaklayan kuş türlerinin belirlenmesinde ve popülasyonların tespit edilmesinde belirleyici bir role sahip.

        DKMP 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak yapılan sayımların su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde gözlemlenmesini sağladığını söyledi.

        Bu sayımların, su kuşlarının koruması ve alan yönetimine ilişkin karar alma amacıyla da gerçekleştirildiğini ifade eden Çatalçam, "Su kuşu popülasyonlarının izlenebilmesi için ülke genelinde yaptığımız Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında ilimizdeki Beyşehir Gölü, Kulu Düden Gölü ve Ereğli Akgöl'de sayımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz sayımda 40 türden 153 bin 705 su kuşu gözlemlemiş durumdayız." dedi.

        - Yağışlar ülkedeki kuş hareketliliğine olumlu yansıdı

        Çatalçam, Türkiye'de yaklaşık 490 kuş türü olduğunu, bunlardan 169'unun su kuşu olduğunu ve Konya bölgesinde yaklaşık 40 farklı kuş türünü gözlemlediklerini belirtti.

        Bu yıl artan yağışların ve sulak alanlardaki iyileşmenin kuş göçlerini olumlu etkilediğine değinen Çatalçam, "Yağışların olumlu anlamda etkisi görüldü. Sulak alanlarımızda gerçekleştirilen su kuşu sayımlarında, geçen yıla göre yaşanan su hacmindeki artışa paralel olarak, kuş hareketliliğinde de artış oldu." diye konuştu.

        Çatalçam, dünya genelinde yapılan ve uzun yıllar önce başlatılan su kuşu sayımlarının, daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla kuş hareketliliğinin en düşük seviyede olduğu kış aylarında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Kutsal topraklara uzanan yolculuğun hatıraları Konya'da sergileniyor
        Kutsal topraklara uzanan yolculuğun hatıraları Konya'da sergileniyor
        Konya'da "Oto Kapan" operasyonunda 75 milyonluk change araç ele geçirildi
        Konya'da "Oto Kapan" operasyonunda 75 milyonluk change araç ele geçirildi
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu:
        Akşehir'de "Kiraz Hasat Şenliği" coşkusu
        Akşehir'de "Kiraz Hasat Şenliği" coşkusu
        Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu
        Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu
        MEGA Yaz Okulu'nda kayıt heyecanı
        MEGA Yaz Okulu'nda kayıt heyecanı