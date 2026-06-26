Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Uluslararası robot yarışmasında birinci olan gençlerin hedefi yeni şampiyonluklar

        Uluslararası robot yarışmasında birinci olan gençlerin hedefi yeni şampiyonluklar

        ALEYNA KARTAL - Tasarladıkları su altında görev icra edebilen insansız araçla 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "Su Altı Robot" kategorisinde birinci olmanın gururunu yaşayan Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı öğrencileri, yurt dışındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Uluslararası robot yarışmasında birinci olan gençlerin hedefi yeni şampiyonluklar

        ALEYNA KARTAL - Tasarladıkları su altında görev icra edebilen insansız araçla 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "Su Altı Robot" kategorisinde birinci olmanın gururunu yaşayan Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı öğrencileri, yurt dışındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

        Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri İhsan Alay ve Mehmet Eren Balkuri'nin "Kapsül k-tek BATUR" adını verdikleri takım, 6-8 Mayıs'ta gerçekleştirilen yarışmada robotlarıyla kendilerine verilen senaryoyu en kısa sürede tamamlayan ekip oldu.

        Öğrenciler, bu performanslarıyla su altında görev icra edebilen insansız araç tasarımlarıyla mühendislik, kontrol ve problem çözme becerilerinin sergilendiği "Su Altı Robot" kategorisinde birinci olmayı başardı.

        Takım kaptanı Alay, AA muhabirine, ekip arkadaşıyla başarılı olmak için yoğun çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

        Yarışmada araçlarının yapay resif (kaya, kum veya mercan kümelerinin oluşturduğu su altı yapılarına verilen isim) oluşturma, boru içinden geçme, su altı akıntısında obje yerleştirme ve toplama görevini başarılı şekilde tamamladığını ifade eden Alay, şunları kaydetti:

        "Yapay resif oluşturma görevinde resiflerin ağır olması ve motorlarımızın kapasitesinin sınırında bulunması nedeniyle AR-GE çalışması yaptık. Burada fizik kurallarını devreye soktuk. Aracımız suya girdiğinde sağladığı kaldırma kuvveti sayesinde ağırlığı neredeyse sıfırlanıyor, en fazla 100 grama düşüyor. Bu sayede üzerinde bulunan 6 motor ile toplamda 6 kilogramlık itki kuvveti elde ediyoruz. Bu itki kuvvetiyle yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay resifi tam ağırlık merkezinden kavrayarak başarıyla taşıdık. Normalde diğer ekipler, kancayı ön tarafa yerleştirmiş ama bu durum ağırlık merkezini bozduğu için araçların dengesi sağlanamıyor. Biz ise yükü tam ağırlık merkezinden kaldırdığımız için herhangi bir denge sorunu yaşamadık. Bu, bizim için büyük bir başarı oldu. Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edip gururlandırmak isteriz."

        -"Birincilik aldığımızdan dolayı gururluyuz"

        Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi ve takımın danışmanı Ahmet Büyüközkan da öğrencilerinin azminin, sabırla hazırlanarak elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

        Öğrencilerinin bu başarılarıyla okuldaki diğer öğrencilere de örnek olduklarını vurgulayan Büyüközkan, "Birincilik aldığımızdan dolayı gururluyuz. Onurluyuz. Burada anlık emekten değil 2 yıldan fazla süren bir emekten bahsediyoruz. Öğrencilerimizin büyük çabası ve emeği var. Emek harcayıp yarıştırarak dereceyi aldılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Türkiye üzerinden göç eden 169 su kuş türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlar...
        Türkiye üzerinden göç eden 169 su kuş türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlar...
        Kutsal topraklara uzanan yolculuğun hatıraları Konya'da sergileniyor
        Kutsal topraklara uzanan yolculuğun hatıraları Konya'da sergileniyor
        Konya'da "Oto Kapan" operasyonunda 75 milyonluk change araç ele geçirildi
        Konya'da "Oto Kapan" operasyonunda 75 milyonluk change araç ele geçirildi
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu:
        Akşehir'de "Kiraz Hasat Şenliği" coşkusu
        Akşehir'de "Kiraz Hasat Şenliği" coşkusu
        Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu
        Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu