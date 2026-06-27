Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Veteriner teknisyeni genç devlet desteğiyle süt sığırcılığı yapıyor

        Veteriner teknisyeni genç devlet desteğiyle süt sığırcılığı yapıyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'nın Hadim ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden faydalanan 22 yaşındaki veteriner teknisyeni Hasan Altun, 12 hayvanı bulunan çiftliğinde süt sığırcılığı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Veteriner teknisyeni genç devlet desteğiyle süt sığırcılığı yapıyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'nın Hadim ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden faydalanan 22 yaşındaki veteriner teknisyeni Hasan Altun, 12 hayvanı bulunan çiftliğinde süt sığırcılığı yapıyor.

        Hadim'de küçükbaş yetiştiren ailesinin yönlendirmesiyle Seydişehir Suğla Tarım Meslek Lisesini bitirdikten sonra İzmir'de büyükbaş çiftliğinde veteriner teknisyeni olarak çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Hasan Altun, kendi çiftliğini kurmak için araştırmalara başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden faydalanan Altun, aldığı 3 gebe düve ile başladığı süt sığırcılığını büyütmeyi hedefliyor.

        Hasan Altun, AA muhabirine dedesinin de 2018'e kadar küçükbaş yetiştirdiğini ifade ederek, 2020'de babasıyla büyükbaş besi işletmesi kurduklarını anlattı.

        Altun, 2022'de Seydişehir Suğla Tarım Meslek Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanından mezun olduğunu belirterek, "Aile işletmesi de büyükbaş besi çiftliğiydi. Yaklaşık bir sene kadar İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştım. Orada edindiğim bilgi ve tecrübeyle süt işletmesine döndük. Kendi kendine yeten bir işletme kurmaktı amacımız." dedi.

        Yaklaşık 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden faydalanarak simental cinsi 3 gebe düve aldıklarını dile getiren Altun, şu an çiftlikte 12 hayvan olduğunu, bunların 9'unun sağmal olduğunu söyledi.

        - Çiftliğini büyütmek istiyor

        Altun, simental cinsinin bölgenin coğrafi ve iklim koşullarına uygun olduğunu aktararak, her hayvandan günde ortalama 25 litre süt aldıklarını ifade etti.

        En büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan Altun, "Eğitimini aldıktan sonra ben de hayvancılığa devam ettim. Hayvanlara bakım, besleme gibi işlemlerin dışında müdahaleyi de ben yapıyorum. Doğumda yanlarındayım, aşılama yapıyorum. Günde yaklaşık 210 litre sütü toptancıya veriyoruz o da büyük firmalara ulaştırıyor." diye konuştu.

        Altun, hedeflerinin sağmal sayısını artırarak, çiftliği büyütmek olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Konya polisinden kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
        Konya polisinden kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
        Kalabalıktan sıkıldılar, hayallerini örgü kafeyle gerçeğe dönüştürdüler
        Kalabalıktan sıkıldılar, hayallerini örgü kafeyle gerçeğe dönüştürdüler
        Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık...
        Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık...
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı
        Konya'da dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Konya'da dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 929. yılı kutlandı
        Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 929. yılı kutlandı