Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey kabri başında anıldı

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, ölümünün 739'uncu yılında Domaniç’in Karaköy köyünde bulunan kabri başında anıldı.

Domaniç'in Karaköy köyü Akmeşhed mevkisinde bulunan Şehit Saru Batu Savcı Bey Meşhedliği'nde anma programı düzenlendi.

Karaköy Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen programda, mevlit okunarak dualar edildi. Meşhedlikteki programın ardından Karaköy'de düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Ertuğrul Gazi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Erim, Saru Batu Savcı Bey, Hayme Ana ve Ertuğrul Gazi'yi rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

REKLAM

Erim, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını bir beka meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Gelecek nesillere bu coğrafyaya Orta Asya'dan nasıl gelindiğini, bu toprakların nasıl yurt edinildiğini anlatmamız ve bunları yaşatmamız gerekiyor." dedi.

Törenin ardından ilçe Müftüsü Hüseyin Çakır tarafından dua edildikten sonra katılımcılara ikramlarda bulunuldu.