Gediz'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A. E. idaresindeki 43AGT557 plakalı otomobil, Özyurt Caddesi'nde park etmek için manevra yaptığı esnada yanından geçen K.C'nin kullandığı 43 LB 981 plakalı motosiklete çarptı.

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