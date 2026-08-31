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        Gediz'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, park etmek için manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Gediz'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, park etmek için manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A. E. idaresindeki 43AGT557 plakalı otomobil, Özyurt Caddesi'nde park etmek için manevra yaptığı esnada yanından geçen K.C'nin kullandığı 43 LB 981 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü K.C, sağlık ekibince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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