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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

        Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu yaralanan 31 kişiden 21'i taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 07:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

        Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu yaralanan 31 kişiden 21'i taburcu edildi.

        İstanbul-Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri​​​​​​​ sevk edildi.

        Kazada yaralanan 31 kişi, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 21'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi, 10'unun ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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