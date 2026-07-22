GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu yaralanan 31 kişiden 21'i taburcu edildi. İstanbul-Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri​​​​​​​ sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 21'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi, 10'unun ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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