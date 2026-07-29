Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği ve yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, bölgedeki köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı.

        Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Emet'teki yangına giden arazöz motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
        Emet'teki yangına giden arazöz motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
        Kütahya Altıntaş'taki arazi yangını kontrol altına alındı
        Kütahya Altıntaş'taki arazi yangını kontrol altına alındı
        Kütahya'da orman yangını (3)
        Kütahya'da orman yangını (3)
        Domaniç'te dolunayın kızıl güzelliği objektiflere yansıdı
        Domaniç'te dolunayın kızıl güzelliği objektiflere yansıdı
        CHP Kütahya Teşkilatı'nda toplu istifa: 3 belediye başkanı ile birlikte Yen...
        CHP Kütahya Teşkilatı'nda toplu istifa: 3 belediye başkanı ile birlikte Yen...
        Domaniç'te tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Domaniç'te tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü