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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

        Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 09:16 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 31 kişi yaralandı

        Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        İstanbul-Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti, otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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