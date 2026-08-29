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        Hisarcık'ta ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Hisarcık'ta ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı.

        Ergün B. idaresindeki 45 AF 502 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları otomobilden ekiplerce yaralı halde çıkarılan sürücü Ergün B. ile annesi Sevim B, sağlık ekiplerince Hisarcık Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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