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        KSBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:07 Güncelleme:
        KSBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        KSBÜ Germiyan Yerleşkesindeki törende Fakültenin farklı bölümlerinden mezun olan 541 öğrenci diplomalarını aldı.


        KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yoğun bir eğitim maratonunu başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu söyledi.


        Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmeti sunacak, insan hayatına dokunacaksınız. Sizler artık birer sağlık çalışanısınız. Yaratılmış en güzel varlık olan insana hizmet edeceksiniz. Bu nedenle insana değer vermeli, her zaman empatiyle hareket etmelisiniz. Mezun olduktan sonra da bilimsel gelişmeleri takip ederek kendinizi sürekli güncelleyin. KSBÜ ailesi olarak her zaman arkanızdayız. Yolunuz açık olsun."


        Törende Vali Vekili Harun Kazez ve CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da konuşma yaparak mezun olan öğrencileri tebrik etti.


        Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı ödülleri takdim edildi.


        Öğrencilerin diplomalarının da verildiği tören, kep atmasıyla sona erdi.

        Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Başar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, Genel Sekreter Kutlu Önal, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

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