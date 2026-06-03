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        Kütahya Orman Bölge Müdürü Karartı, yangın ekiplerini ve depo sahalarını denetledi

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı ve Gediz orman işletme müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekipleri ile depo sahalarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Kütahya Orman Bölge Müdürü Karartı, yangın ekiplerini ve depo sahalarını denetledi

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı ve Gediz orman işletme müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekipleri ile depo sahalarında incelemelerde bulundu.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangın sezonu hazırlıkları ve saha çalışmalarını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret programı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ile başladı.

        Burada Erdoğmuş Orman Deposu'nu denetleyen Karartı, ardından Abide Yangın Ekip Binası'na geçerek personelle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar ve olası orman yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi aldı.

        Gediz'deki programının ardından Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne geçen Karartı, Kayı Depo Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

        Karartı, yerleşkede konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin uçuş ve teknik ekibiyle görüşerek, hava savunma mekanizmasının koordinasyonu ve operasyonel hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahale ve saha koordinasyonunun önemine dikkat çeken Karartı, özveriyle çalışan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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