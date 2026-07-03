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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

        Kütahya'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

        Kütahya'da ikamet ettiği binanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Kütahya'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

        Kütahya'da ikamet ettiği binanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        Zafertepe Mahallesi Galip Efendi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 5. katında ikamet eden ve bakıcısı ile yaşayan 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Erbeyit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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