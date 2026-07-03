Kütahya'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kütahya'da ikamet ettiği binanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Kütahya'da ikamet ettiği binanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Zafertepe Mahallesi Galip Efendi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 5. katında ikamet eden ve bakıcısı ile yaşayan 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Erbeyit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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