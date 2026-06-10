Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'ne su sporları merkezi kurulması için çalışma başlatıldı

–Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin bulunduğu Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, turizmi çeşitlendirmek amacıyla su sporları merkezi kurulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.



İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Çavdarhisar Barajı'nda hayata geçirilecek proje için Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Ölçen ile beraberindeki heyet, proje alanında incelemelerde bulundu.



Çavdarhisar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanarak Kaymakamlığa sunulan proje, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin baraj gölünde düzenlenecek sportif etkinliklere katılımını sağlamayı hedefliyor.



- Tarih ve doğa turizmi bir arada olacak



Yetkililer, son yıllarda yürütülen çalışmalarla bölgeye olan ilginin arttığını ve özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Projeyle, gelen ziyaretçilerin tarihi alanların yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de deneyimleyebileceği alternatif bir turizm destinasyonu oluşturulması amaçlanıyor.



Son yağışların ardından su seviyesinin yüzde 80-90 oranına ulaştığı Çavdarhisar Barajı'nda, su sporlarının başlatılması için resmi girişimlerin sürdüğü kaydedildi. İlk etapta kano etkinlikleriyle start alacak proje kapsamında, ilerleyen süreçte kalıcı tesisleşme adımları atılacak.



- Moğol çadırları ve karavan alanı da yapılacak



Projenin yalnızca su sporlarıyla sınırlı kalmayacağını aktaran yetkililer, baraj yakınında belediye tarafından kiralanan milli park alanında Moğol çadırları ve karavan parkını kapsayan bir turizm kompleksinin de planlandığını bildirdi.



Bölge turizmine büyük ivme kazandırması beklenen yatırım zinciri kapsamında ayrıca baraj gölünde tekne turları düzenlenmesi, çevresinde ise bisiklet parkurları ile yürüyüş yollarının oluşturulması hedefleniyor.

