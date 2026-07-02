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        Kütahya'da belediye işçileri dayanışma etkinliğinde bir araya geldi

        Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi, Kütahya Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan üyelerine yönelik dayanışma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Kütahya'da belediye işçileri dayanışma etkinliğinde bir araya geldi

        Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi, Kütahya Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan üyelerine yönelik dayanışma programı düzenledi.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen, yemek ikramı ve canlı müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

        Programda konuşan Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Belediye çalışanlarını "şehirlerin görünmeyen kahramanları" olarak nitelendirdi. Toplu iş sözleşmesi sürecine değinen Özdemir, "Burada sözleşmeye itiraz da edilse işçinin, emekçinin dediği olacak. Hizmet-İş'in olduğu yerde kavga olmaz, mücadele olur." dedi.

        Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise çeşitli baskılara rağmen sendikalarına bağlı kalan üyeleri tebrik ederek, gerçek sendikal mücadelenin diyalog ve teşkilat disipliniyle inşa edildiğini vurguladı.

        Hizmet-İş Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş de Kütahya Belediyesi tarihinde önemli bir yetki mücadelesi verdiklerini belirtti. Ödemiş, "Bu başarı, inanan büyük Hizmet-İş ailesinin başarısıdır. Çeşitli nedenlerle aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da kapımız her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.

        Geceye; Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Osman Ortaçlı, sendikanın çevre illerdeki şube başkanları, iş yeri temsilcileri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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