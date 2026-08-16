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        Kütahya'da bir kişinin tabancayla yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı

        Kütahya'da arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 50'ye yakın suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Kütahya'da bir kişinin tabancayla yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı

        Kütahya'da arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 50'ye yakın suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Maltepe Mahallesi'ndeki çamlık alanda, dün Furkan G'yi (29) tabancayla bacağından vurarak yaraladığı ileri sürülen Furkan A. (31), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cemalettin Mahallesi'nde yakalandı.

        Şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

        Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, kendisi hakkında dedikodu çıkardığı için arkadaşını yaraladığını ifade etti.

        Zanlı, olay akşamı bir kafe önünde buluşarak konuşmak için aralarında Furkan G'nin de olduğu dört arkadaşıyla birlikte otomobille çamlık alana gittiklerini söyledi.

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        Yapılan incelemede 50'ye yakın suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı Furkan A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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