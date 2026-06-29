Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrildikten sonra alev alan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Kütahya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrildikten sonra alev alan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        A.C. idaresindeki 42 AGU 970 plakalı otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 13'üncü kilometresinde trafik işaret levhası ve menfeze çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

        Kaza sonrası otomobil alev aldı.

        Çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla otomobildeki 5 kişi araçtan çıkarıldı.

        Kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu
        Kütahya'da kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu
        Kütahya'dan sağlık ordusuna 541 yeni mezun Kütahya Sağlık Bilimleri Ünivers...
        Kütahya'dan sağlık ordusuna 541 yeni mezun Kütahya Sağlık Bilimleri Ünivers...
        Kütahya'da takla atan otomobil alev aldı: 5 yaralı
        Kütahya'da takla atan otomobil alev aldı: 5 yaralı
        Tamir ettiği otomobilin altında kalan oto tamirci hayatını kaybetti
        Tamir ettiği otomobilin altında kalan oto tamirci hayatını kaybetti
        Kütahya'da liftten düşen otomobilin altında kalan tamirci öldü
        Kütahya'da liftten düşen otomobilin altında kalan tamirci öldü
        Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla buluştu
        Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla buluştu