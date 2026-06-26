Kütahya'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. M.Ö. (60) idaresindeki 22 FC 369 plakalı traktör, Kıran köyü yakınlarındaki Garcıkaya mevkisinde orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörde bulunan 72 yaşındaki Rasim Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü M.Ö, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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