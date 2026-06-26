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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Kütahya'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        M.Ö. (60) idaresindeki 22 FC 369 plakalı traktör, Kıran köyü yakınlarındaki Garcıkaya mevkisinde orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, traktörde bulunan 72 yaşındaki Rasim Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan traktör sürücüsü M.Ö, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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