Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, meyve fidanlarını suladığı esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Kutlubeyler köyü Örenbaşı mevkisindeki arazisinde bulunan meyve fidanlarını sulamak için giden Mustafa Ali Daşdemir'in (44), sulama esnasında tankere bağlı kullandığı traktör devrildi. Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Daşdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Daşdemir'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hisarcık İlçe Hastanesi morguna götürüldü.

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