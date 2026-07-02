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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, meyve fidanlarını suladığı esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, meyve fidanlarını suladığı esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kutlubeyler köyü Örenbaşı mevkisindeki arazisinde bulunan meyve fidanlarını sulamak için giden Mustafa Ali Daşdemir'in (44), sulama esnasında tankere bağlı kullandığı traktör devrildi.

        Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Daşdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Evli ve 3 çocuk babası Daşdemir'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hisarcık İlçe Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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