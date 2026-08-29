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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da evde başlayıp samanlıklara sıçrayan yangın söndürüldü

        Kütahya'da evde başlayıp samanlıklara sıçrayan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde başlayıp iki samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 07:47 Güncelleme:
        Kütahya'da evde başlayıp samanlıklara sıçrayan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde başlayıp iki samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

        Aksu köyünde Fikret Uysal'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki 2 samanlığa sıçradı.

        İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        4 arazöz, 4 su tankeri, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın ekiplerce söndürüldü.

        Yangında ev ve 2 samanlıkta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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