Kütahya'da evde başlayıp samanlıklara sıçrayan yangın söndürüldü
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde başlayıp iki samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Giriş: 29.08.2026 - 07:47 Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde başlayıp iki samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Aksu köyünde Fikret Uysal'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki 2 samanlığa sıçradı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 arazöz, 4 su tankeri, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın ekiplerce söndürüldü.
Yangında ev ve 2 samanlıkta hasar oluştu.
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