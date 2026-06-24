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        Kütahya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Kütahya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Hanımçeşme Mahallesi Şehit Hüseyin Taşkın Sokak'taki 2 katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın sırasında ikinci katta bulunan ve dumandan etkilenen Mehmet Özdemir'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özdemir'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesi ve savcılık işlemlerinin ardından Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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