Kütahya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Hanımçeşme Mahallesi Şehit Hüseyin Taşkın Sokak'taki 2 katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın sırasında ikinci katta bulunan ve dumandan etkilenen Mehmet Özdemir'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesi ve savcılık işlemlerinin ardından Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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