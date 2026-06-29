Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren toprak ürünleri imalatı yapılan bir fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.