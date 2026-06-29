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        Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren toprak ürünleri imalatı yapılan bir fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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