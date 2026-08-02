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        Kütahya'da "Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" yapıldı

        Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Kütahya'da "Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" yapıldı

        Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

        Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

        Şampiyonada minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele eden kemankeşler, derece elde edebilmek için hedefi tam isabetle vurmaya çalıştı.


        Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonuna organizasyonu her yıl Kütahya'da düzenlediği için teşekkür etti.

        Kütahya'nın Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Işın, şöyle konuştu:

        "Kütahya'yı her yıl şampiyona müsabakaları için tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Kütahya, Osmanlı ve Selçuklu yadigarıdır. Türk ve İslam medeniyetinin yerleşmesindeki en önemli mihenk taşlarından biri Kütahya'dır. Dolayısıyla bu tür ecdat ve ata sporlarının burada yapılması elbette çok yerindedir. Burada gerekli tedbirleri almak ve kolaylıkları sağlamak da bizim için bir görevdir. Bu vesileyle federasyonumuza tekrar teşekkür ediyorum. Buraya gelen çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum."


        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise gençlere yönelik sportif faaliyetlerin önemine değinerek, bu tür organizasyonların gençlerin sosyalleşmesine, milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu aktardı.


        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de geleneksel okçuluğun yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu dile getirdi.

        Federasyon olarak en fazla önem verdikleri kategorilerin minikler ve yıldızlar olduğunu ifade eden Toksöz, "Pozitif ayrımcılık olarak nitelendirdiğimiz bu kategorilerdeki yarışmaları büyük bir keyifle izliyorum. Miniklerimizin yarışmalardaki hırsı ve heyecanı bizlere daha fazla güç veriyor. İllerde organizasyonlarımıza verilen desteği gördükçe Türk okçuluğunun hak ettiği yerlere geleceğine inanıyoruz." dedi.

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise sporcuları kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.


        Şampiyonadaki ferdi müsabakalarda minikler 8-9 yaş kategorisinde kızlarda İstanbul Ofok Spor Kulübü sporcusu Elif Öykü Deniz, erkeklerde Bursa Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Kerem Mutlu, 10-11 yaş kızlarda Bursa Alpagut Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Ayşe Deniz Ermiş, erkeklerde Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu Alper Taha Ay, 12-13 yaş kızlarda Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu Büşra Filiz Gündüz, erkeklerde Bursa Mudanya Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Yahya Emir Coşkun, yıldız kızlarda Ankara Geleneksel Sporlar Spor Kulübü sporcusu Ayşe Reyhan Akman, erkeklerde ise Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu İsmail Biçici, altın madalyanın sahibi oldu.

        Takım müsabakalarında 12-13 yaş minik kızlarda İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, erkeklerde Adana Okspor Spor Kulübü, yıldız kızlarda Ankara Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üçoklar Okçuluk Spor Kulübü, erkeklerde ise Bursa Enderun Geleneksel Okçuluk ve Doğa Sporları Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.


        Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, protokol üyelerince takdim edildi.

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