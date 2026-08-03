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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.


        B.B. yönetimindeki 43 ADY 050 plakalı otomobil, Adnan Menderes Caddesi Sanayi Kavşağı'nda E.Y. idaresindeki 43 LU 704 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle E.Y'nin kullandığı otomobil devrildi.


        Kazada, iki sürücü yaralandı.


        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


        Yapılan kontrolde sürücüler B.B. ile E.Y'nin alkollü olduğu tespit edildi.

        İki sürücüye idari para cezası uygulanırken, aday sürücü olduğu belirlenen E.Y'nin sürücü belgesi iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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