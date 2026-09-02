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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kütahya'da kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kütahya'da 11 gün önce kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Kütahya'da kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kütahya'da 11 gün önce kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinden 23 Ağustos'ta ayrılan evli ve bir çocuk babası Halil Göz'ün dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, Göz'ün en son mahalle yakınlarındaki ormanlık alana gittiği belirlendi.

        Bunun üzerine bölgeye Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde polis, jandarma ekipleri ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine bölgeye jandarma komando timleri de yönlendirildi.

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        Jandarmanın iz takip köpeğinin yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanlığından kadavra arama köpeği getirildi.

        Göz'ün bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekibin ormanlık alandaki arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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