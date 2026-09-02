Kütahya'da kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Göz'ün bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekibin ormanlık alandaki arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

Yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine bölgeye jandarma komando timleri de yönlendirildi.

Bunun üzerine bölgeye Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde polis, jandarma ekipleri ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, Göz'ün en son mahalle yakınlarındaki ormanlık alana gittiği belirlendi.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinden 23 Ağustos'ta ayrılan evli ve bir çocuk babası Halil Göz'ün dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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