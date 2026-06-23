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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da kazada yaralanan elektrikli motor sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kütahya'da kazada yaralanan elektrikli motor sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 22 Haziran'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motorun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Kütahya'da kazada yaralanan elektrikli motor sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 22 Haziran'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motorun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Altıntaş-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde 22 Haziran'da bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı 3 tekerlekli motorun sürücüsü Bektaş Türkan (46), ağır yaralı halde kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Türkan'ın cenazesi öğlen namazını müteakip Altıntaş Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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